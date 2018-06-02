02.06.2018, 12:54

Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой

 (10)
дополнено в 17:20
rus.delfi.ee
EST 487
Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой
PPA

Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке!

Семья последний раз видела Керту в 19:00 дома перед тем, как она ушла кататься на велосипеде. Когда к вечеру она не вернулась, ее близкие отправились на поиски, но не смогли ее найти. У девочки не было с собой телефона.

Утром близкие девочки и полиция продолжили поиски, но безрезультатно. Полиция просит жителей Хаапсалу осмотреть принадлежащие им участки.

В итоге евочка уехала почти на 15 километров от границы города в сторону деревни Топу, где ее около 16:00 нашел на пляже местный житель.

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