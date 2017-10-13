Полиция нашла пропавшую 10-летнюю Лауру, с ней все в порядке

Длившиеся два дня поиски 10-летней Лауры Лийс завершены, сообщает полиция в Facebook. Девочку нашли недалеко от своего дома, с ней все в порядке.

До этого ее последний раз ее видели в среду около 10 часов в районе Таллиннского порта. 11 октября в 20.20 Центр тревоги получил сообщение о том, что 10-летняя Лаура Лийс не вернулась домой к матери из школы. Информацию передали всем патрулям полиции Пыхьяского региона. Ночью информацию передали охранным и транспортным предприятиям, а также проверили район у холла Тондираба и Ипподрома. Полицейские побывали в школе, проверили магазины, торговые центры, заправочные станции, молодежные центры и библиотеки.