14.08.2018, 16:20

Полиция нашла пропавшего в Кивиыли 63-летнего Леонида

дополнено в 18:38
rus.delfi.ee
EST 7
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

Идаская префектура во вторник днем обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках ушедшего из дома 63-летнего Леонида, которого последний раз видели 9 августа в Кивиыли. Позднее в полиции сообщили, что с мужчиной удалось связаться, с ним все в порядке.


Как сообщалось, Леонид ушел из своего дома в Кивиыли в районе 15 часов 9 августа, не сообщив своим близким, куда он направляется. При этом он оставил дома свои документы и свой мобильный телефон, и поэтому с ним было невозможно связаться по телефону.

Полиция проверила дачу мужчины и другое его место жительства в Пюсси, но, к сожалению, безрезультатно. Полиция проверила и медицинские учреждения. Также выяснилось, что после 9 августа Леонид не связывался со своими друзьями, и продавцы местных магазинов не видели его после 9 августа.

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