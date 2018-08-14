Полиция нашла пропавшего в Кивиыли 63-летнего Леонида



Как сообщалось, Леонид ушел из своего дома в Кивиыли в районе 15 часов 9 августа, не сообщив своим близким, куда он направляется. При этом он оставил дома свои документы и свой мобильный телефон, и поэтому с ним было невозможно связаться по телефону.

Полиция проверила дачу мужчины и другое его место жительства в Пюсси, но, к сожалению, безрезультатно. Полиция проверила и медицинские учреждения. Также выяснилось, что после 9 августа Леонид не связывался со своими друзьями, и продавцы местных магазинов не видели его после 9 августа.