22.06.2018, 11:30

Полиция нашла пропавшего на реке в Рапламаа мужчину

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Pilt on illustreerivFoto: Argo Ingver

Полиция искала 37-летнего Артура, который вчера вечером в Рапламаа пошел плавать на резиновой лодке по реке Вигала.

Вчера поздно вечером спасательная служба получила сообщение, что в Рапласком уезде в окрестностях деревни Лоэ пропал 37-летний Артур, который пошел плавать по реке Вигала на резиновой лодке. Сегодня ночью полицейские и спасатели искали мужчину на вертолете и на лодке, в прибрежных зонах реки на мотовездеходе и внедорожнике.

В 3 часа ночи спасатели нашли пришвартованную лодку, но мужчины поблизости не было. Возможно, были найдены следы ног мужчины по направлению к лесу Кабала.

Утром полицейские продолжали поиски, общаясь с местными жителями, объезжая территорию на внедорожниках и контролируя дронами.

Сегодня в 11 часов мужчина вернулся домой.

”Мы рады, что все разрешилось. Если вы надолго выходите из дома, стоит взять с собой заряженный телефон. И если есть сомнение, что родные будут переживать по поводу вашего долго отсутствия, стоит найти способ сообщить им, что с вами все в порядке. Тогда десяткам людей не придется проводить напрасные поиски”, — говорит полевой руководитель Раплаского отделения полиции Анти Шапкин.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Прошедшая вечером гроза затопила многие места в Таллинне, полиция рекомендовала отказаться от поездки на машине

22.06.2018
В четверг вечером над Таллинном прошла гроза — с громом, молниями и обильным дождем. В результате многие места в Таллинне затопило. Полиция советует отказаться от поездки на автомобиле — особенно стоит избегать участки дороги под мостами и туннель Ярвевана.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Украинская супермодель Снежана Онопка — о работе в мировой индустрии моды, движении #MeToo и конфликтах в Киеве

22.06.2018
Пожалуй, мало кто в Эстонии не знает Кармен Касс. То же самое можно сказать про Снежану Онопку на Украине. Но несмотря на культовый статус в индустрии моды и почитание поклонников, Онопка уверяет, что в Киеве ее не любят. Недавно с блеском совершившая камбэк, супермодель родом с Донбасса рассказала Delfi о становлении своей карьеры, конфликте с украинским журналом Vogue и прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в модной индустрии и движении #MeToo.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Babylone
69,- €
34,50 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО читателя: Клиент Circle K бросает на землю окурок. Фирма: курить в зоне заправки безответственно

22.06.2018
На фотографии, которая ходит в соцсети, можно увидеть, как клиент Circle K в зоне заправки бросает на землю окурок. В социальной сети также шутят о связи номерного знака автомобиля и глупого поведения.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО | Шведский факел — потрясающая уловка, которая пригодится отдыхающим на природе!

22.06.2018
Всем тем, кто собирается готовить еду на природе, просто обязательно иметь при себе немного качественных сухих дров. В преддверии Ивановой ночи делимся с вами полезной хитростью одного егеря. Такое приспособление называется “шведским факелом” (“таежной свечой”).
Подробнее