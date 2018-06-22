Полиция нашла пропавшего на реке в Рапламаа мужчину

Полиция искала 37-летнего Артура, который вчера вечером в Рапламаа пошел плавать на резиновой лодке по реке Вигала.

Вчера поздно вечером спасательная служба получила сообщение, что в Рапласком уезде в окрестностях деревни Лоэ пропал 37-летний Артур, который пошел плавать по реке Вигала на резиновой лодке. Сегодня ночью полицейские и спасатели искали мужчину на вертолете и на лодке, в прибрежных зонах реки на мотовездеходе и внедорожнике.

В 3 часа ночи спасатели нашли пришвартованную лодку, но мужчины поблизости не было. Возможно, были найдены следы ног мужчины по направлению к лесу Кабала.

Утром полицейские продолжали поиски, общаясь с местными жителями, объезжая территорию на внедорожниках и контролируя дронами.

Сегодня в 11 часов мужчина вернулся домой.

”Мы рады, что все разрешилось. Если вы надолго выходите из дома, стоит взять с собой заряженный телефон. И если есть сомнение, что родные будут переживать по поводу вашего долго отсутствия, стоит найти способ сообщить им, что с вами все в порядке. Тогда десяткам людей не придется проводить напрасные поиски”, — говорит полевой руководитель Раплаского отделения полиции Анти Шапкин.