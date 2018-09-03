Полиция нашла 49-летнего Давида из Маарду, с ним все в порядке

Утром 3 сентября полиция сообщила, что Давид был найден в субботу, с ним все в порядке.

Ранее уже сообщалось о пропаже мужчины. 31 августа полиция прислала дополнительную информацию о Давиде.

В последний раз Давида видели вечером 27 августа в Лаагри. В течение последних дней полицейские проверяли все поступившие сообщения о его возможном местонахождении, но на тот момент поиски не принесли результатов. 29 августа в районе между Кейла-Йоа и Лауласмаа была найдена машина, на которой мог ездить Давид.

25 августа мужчину видели в деревне Вайла Харкуского уезда. В Вайла полицейские пообщались с Давидом, мужчина был адекватен и хотел самостоятельно поехать домой. Полицейские отвезли мужчину на автобусную остановку на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна.