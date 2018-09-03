03.09.2018, 10:58

Полиция нашла 49-летнего Давида из Маарду, с ним все в порядке

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rus.delfi.ee
EST 42
Полиция нашла 49-летнего Давида из Маарду, с ним все в порядке
PPA

Ранее полиция просила помощи в поисках 49-летнего Давида, которого близкие не видели с 24 августа, когда он ушел из дома в Маарду.

Утром 3 сентября полиция сообщила, что Давид был найден в субботу, с ним все в порядке.

Ранее уже сообщалось о пропаже мужчины. 31 августа полиция прислала дополнительную информацию о Давиде.

В последний раз Давида видели вечером 27 августа в Лаагри. В течение последних дней полицейские проверяли все поступившие сообщения о его возможном местонахождении, но на тот момент поиски не принесли результатов. 29 августа в районе между Кейла-Йоа и Лауласмаа была найдена машина, на которой мог ездить Давид.

25 августа мужчину видели в деревне Вайла Харкуского уезда. В Вайла полицейские пообщались с Давидом, мужчина был адекватен и хотел самостоятельно поехать домой. Полицейские отвезли мужчину на автобусную остановку на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна.

Tallinn Hockey weekend
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