25.10.2018, 14:34

Полиция нашла 16-летнюю Ольгу, с ней все в порядке

 (38)
rus.delfi.ee
EST 252
Полиция нашла 16-летнюю Ольгу, с ней все в порядке
PPA

Полиция нашла 16-летнюю Ольгу, которую ранее объявили в розыск. С ней все в порядке.

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