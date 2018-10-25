Полиция нашла 16-летнюю Ольгу, с ней все в порядке

Полиция нашла 16-летнюю Ольгу, которую ранее объявили в розыск. С ней все в порядке.
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Керсти Кальюлайд о неразберихе с гражданством эстонцев из Абхазии: мне стыдно. Как человеку и как чиновнику
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Российские политбеженцы презентовали в Литве доклад о политзаключенных и дали странам Балтии рекомендации
25.10.2018
Строительство целлюлозного завода: проведение исследований могут одобрить Пярну и Хяэдемеэсте
25.10.2018
”Прихожу на собеседование, а мне вместо приветствия: Are you Russian?” Айтишник — о своей попытке трудоустройства
25.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель Егор (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.). Мужчина поведал историю о своем опыте трудоустройства, который он считает крайне прискорбным и унизительным. ”Вместо приветствия потенциальный работодатель спросил у меня: ”Ты русский?” — негодует написавший. Представитель фирмы, в свою очередь, полностью отрицает слова Егора и делится своим видением ситуации.
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Logistik
UR PRODUCTS AS (MU-CONSULTANTS ...
Tähtaeg: 31.10.2018
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Mere- ja lennuvedude korraldaja
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS OÜ
Tähtaeg: 06.11.2018
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