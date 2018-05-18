18.05.2018, 17:28

Полиция начала производство в связи с перевозкой ребенка в открытом прицепе

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rus.delfi.ee
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Galerii: 2 pilti
Laps järelhaagise kastis Foto: Delfi lugeja

В начале мая читатель Delfi прислал в редакцию фото того, как в Таллинне внедорожник ехал с прицепом, в котором был мальчик лет 10-13 лет. На инцидент обратила внимание и полиция.

Полиция сообщила, что они уже общались с водителем автомобиля, и так как это было серьезное нарушение ПДД, то было инициировано производство по статье 238 Закона о дорожном движении — "Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая правил перевозки пассажиров или грузов".

За это предусматривается денежный штраф в размере до 100 штрафных единиц, то есть вплоть до 400 евро.

По словам читателя, машину с прицепом, в котором был ребенок, он заметил 3 мая после обеда на перекрестке Вабадузе пуйстеэ и Мяннику теэ. Читатель обратил внимание, что в прицепе был пакет, по всей видимости с мусором, а также два камня, которые в случае резкого маневра могли нанести травму мальчику.

”Стоя перед светофором, женщина спросила у мальчика, хочет ли он обратно в машину, а также в порядке ли все с ним. Дальше они продолжили путь так же”, — рассказал мужчина Delfi.

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