18.05.2018, 17:28

Полиция начала производство в связи с перевозкой ребенка в открытом прицепе

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 2 pilti
Laps järelhaagise kastis Foto: Delfi lugeja

В начале мая читатель Delfi прислал в редакцию фото того, как в Таллинне внедорожник ехал с прицепом, в котором был мальчик лет 10-13 лет. На инцидент обратила внимание и полиция.

Полиция сообщила, что они уже общались с водителем автомобиля, и так как это было серьезное нарушение ПДД, то было инициировано производство по статье 238 Закона о дорожном движении — "Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая правил перевозки пассажиров или грузов".

За это предусматривается денежный штраф в размере до 100 штрафных единиц, то есть вплоть до 400 евро.

По словам читателя, машину с прицепом, в котором был ребенок, он заметил 3 мая после обеда на перекрестке Вабадузе пуйстеэ и Мяннику теэ. Читатель обратил внимание, что в прицепе был пакет, по всей видимости с мусором, а также два камня, которые в случае резкого маневра могли нанести травму мальчику.

”Стоя перед светофором, женщина спросила у мальчика, хочет ли он обратно в машину, а также в порядке ли все с ним. Дальше они продолжили путь так же”, — рассказал мужчина Delfi.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

18.05.2018
Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.
Подробнее

В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты

18.05.2018
Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Контавейт сыграет со второй ракеткой мира Возняцки

18.05.2018
В четвертьфинале теннисного турнира в Риме первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 26) сыграет с датчанкой Каролин Возняцки (WTA 2). Прямая трансляция на портале Delfi (ориентировочно в 17:30).
Подробнее

Последствия пожара на вокзале в Тарту: движение поездов будет нарушено на неопределенный срок

18.05.2018
Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлено движение поездов, пассажирам придется добираться на замещающих автобусах.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ЛГБТ, БЮТИПК, “Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!

18.05.2018
Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За последний месяц на таллиннском рынке появилось более 400 новых квартир

18.05.2018
В Таллинне и его ближайших окрестностях в прошлом месяце было выставлено на продажу 407 квартир в новостройках, и этот показатель стал рекордным за последние десятилетия, сообщает Pindi Kinnisvara.
Подробнее