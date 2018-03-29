Полиция может начать штрафовать пассажиров автобусов за непристегнутый ремень

Полицейские Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры проверили вчера в Харьюмаа, пользуются ли пассажиры автобусов дальнего следования и уездных линий ремнями безопасности.

Больше нарушений было в автобусах, работающих на внутренних линиях Харьюского уезда. В среду были проверены 27 автобусов на шоссе Таллинн-Нарва, Таллинн-Пярну и Таллин-Тарту. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности только в одном автобусе.

„В этом раз полицейские ограничились предупреждением водителей автобусов и пассажиров. Но если и в будущем мы будем сталкиваться с такими нарушениями, не исключено, что пассажиры, не использующие ремни безопасности, получат штрафы", — сказал руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн.

Рейн напоминает, чтобы при возможности пассажиры закрепляли в автобусе свой багаж. "Даже легкий чемодан или сумка может в случае падения на человека стать причиной серьезных травм. Тяжелые сумки и чемоданы должны быть либо в багажном отделении, либо надежно прикреплены", — сказал Вармо Рейн.

В этом году на дорогах Эстонии произошло 244 ДТП, в которых погибло 15 человек и пострадало 323 человека. ДТП с автобусами в этом году было 17, в них погиб один человек и пострадало 29 человек.