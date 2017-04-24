Полиция: мотоциклиста необходимо было взять на таран, он представлял опасность для других

Полиция разъясняет, что мотоциклиста, который в ночь на субботу в Таллинне убегал от полиции местами со скоростью 200 км/ч, необходимо было взять на таран, так как он ехал в направлении центра города, где находились машины и пешеходы.

"Следует помнить, что мотоциклист поехал обратно в направлении центра города, где в это время были как машины, так и пешеходы. Этот мотоциклист подвергал опасности не только себя, но и других, кто мог оказаться на его пути", — сказал эксперт по охранной тактике ДПП Армин Сааритс.

По словам полицейского, принудительную остановку транспортного средства надо делать для того, чтобы предотвратить серьезные последствия и она должна быть пропорциональна совершенному нарушению.

"Пропорциональность часто зависит от ситуации и обстоятельств происшествия. У полицейского несколько вариантов, как остановить транспорт. Он может перекрыть дорогу, организовать затор или использовать "ежа". В крайнем случае — вытолкнуть с дороги или выстрелить в шин", — рассказал Сааритс.