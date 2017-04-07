Полиция: качественные шины помогают предотвратить многие ДТП

Департамент полиции и погранохраны совместно с Эстонским шинным союзом начинают кампанию "Устанавливаю надежные шины!" и призывает присоединиться к этому начинанию все шиномонтажные мастерские, которые устанавливают на автомобили качественные, надежные и неповрежденные покрышки.

По словам руководителя службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Хенри Мурумаа, цель кампании — обратить внимание на то, чтобы водители использовали надежные и качественные шины.

"Автомобиль не сможет затормозить, если на шинах ничего не осталось от рисунка протектора. Площадь соприкосновения шины с дорогой — не больше размера обычного смартфона, и если это соприкосновение идет еще и посредством очень стертой шины, то страдает как ускорение, торможение и общая управляемость автомобилем. Шины — это очень важная деталь автомобиля", — сказал Мурумаа.

Нельзя недооценивать опасность, которую представляет собой использование некачественных шин.

"Использование изношенных шин на дороге так же опасно, как пьяный водитель или превышение скорости. В случае возникновения неожиданной ситуации на дороге мы можем вовремя среагировать, но некачественные шины не позволят затормозить быстро и безопасно", — сказал Мурумаа. "В своей работе я, к сожалению, видел немало ДТП, в которых изношенные шины были причиной потери управления над автомобилем, наездов сзади на другое транспортное средство или выезда с дороги".

По словам представителя Эстонского Шинного Союза Каура Куурме, к этой кампании могут присоединиться все шиномонтажные мастерские, которым небезразлично, какие покрышки они устанавливают своим клиентам.

"Если клиент приходит с летней резиной, остаточная глубина протектора которой, например, составляет менее 2 мм, то участвующая в кампании мастерская такие шины на автомобиль устанавливать не будет, потому что такая шина на мокром дорожном покрытии может быть опасна. Например, длина тормозного пути в летнее время на мокрой дороге у автомобиля с шинами глубиной рисунка протектора в 3 мм в среднем на 37 метров короче, чем у автомобиля, с шинами глубиной рисунка протектора 1,6 мм", — сказал Куурме.

Департамент полиции и погранохраны и Эстонский шинный союз призывают следовать принципам кампании, чтобы совместными усилиями улучшить безопасность на дорогах. Больше информации можно найти на сайте www.rehviliit.ee.