Полиция: к смерти лебедят на Пальяссааре человек не причастен

Эстонское общество диких животных сообщило в соцмедиа, что на Пальяссааре были обнаружены шесть лебедят со свернутыми шеями. В посте говорилось о том, что к смерти причастен человек. Полиция отмечает, что человек к убийству лебедят не причастен.

Как рассказала Delfi ведущий следователь центрального отдела Пыхьяской префектуры Мерле Рандла, на данный момент установлено, что мертвых лебедят обнаружили в субботу после обеда.

”Человек, который их обнаружил, связался с приютом для животных. Птиц отвезли туда. Информация распространялась в соцмедиа, но, к сожалению, никто не сообщил об этом по номеру 112”, — выразила сожаление она.

Полиция поговорила с ветеринаром клиники приюта для животных. По оценке ветеринара, который сделал рентген, ничего не говорит о том, смерть птенцов была насильственной. Травм в области шеи не обнаружено.

Другие увечья птенцам были нанесены уже посли их смерти, возможно, это сделало какое-то животное.

Пользуясь случаем, полиция напоминает, что жестокое поведение с животными является преступлением.