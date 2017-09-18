Полиция: использование ремня безопасности может стать вопросом жизни и смерти

На прошлой неделе полицейские Идаской префектуры обращали особое внимание на использование средств безопасности и отвлекающие действия за рулем. В поле зрения полиции попали 48 водителей, из них половина не использовала ремень безопасности.

Также на территории Идаской префектуры был задержан 21 водитель, разговаривающий во время управления транспортным средством по телефону или просматривающий социальные сети. Кроме того, три нарушения касались правил безопасной перевозки детей.

По словам комиссара Нарвского отделения полиции Сильвера Пялсинга, все отвлекающие от управления автомобиля действия могут иметь трагические последствия. "В ходе проверки мы встречали водителей, у которых заняты обе руки, а руль придерживался коленом. Каждый водитель должен понимать, что ДТП может произойти даже из-за нескольких секунд, на которые водитель отвлечется от слежения за дорогой", — сказал Пялсинг.

В этом году на наших дорогах погибло 35 человек, из них в 12 случаях не использовались средства безопасности.

"К сожалению, люди начинают задумываться о серьезности таких нарушений, когда происходят ДТП с непоправимыми трагическими последствиями. Привычка использовать ремень безопасности убережет и водителя, и пассажиров. Даже если мы уверены в своих способностях и умениях управлять автомобилей, ДТП может произойти и по независящим от нас причин и тогда использование ремня безопасности может вопросом жизни и смерти", — добавил полицейский.

Всего в этом году на дорогах Эстонии произошло 983 ДТП, в которых пострадало более 1200 человек.