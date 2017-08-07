Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей

В прошлый четверг следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в столичном районе Копли 61-летнего Михаила, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей, значится в пресс-релизе полиции.

Согласно информации, собранной в ходе предварительного следствия, мужчина заманил с себе 8-летнюю девочку и совершил в ее отношении действия сексуального характера. Мужчина не наказывался ранее в уголовном порядке. По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и по решению суда мужчина находится с прошлой пятницы под стражей.

Как сказал руководитель группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей криминального бюро Пыхьяскох префектуры Реймо Райвет, на данный момент установлена одна жертва, но есть основания полагать, что жертв может быть больше. „Дети очень доверчивы, поэтому родители должны постоянно напоминать своим детям, что никогда нельзя никуда идти с незнакомцами, даже если они кажутся очень доброжелательными", — сказал Райвет.

По словам Райвета, в раскрытие и предотвращении преступлений такого характера очень важно сотрудничество с населением. "О подозрении в совершении преступлений данного характера рода всегда следует смело сообщать полиции. Если вы заметите на улице ребенка и взрослого, в общении которых будет что-то, что вызовет подозрение, сообщите об этом на номер 112", — сказал Райвет.

Полиция просит всех свидетелей других возможных преступлений и пострадавших связаться со службой защиты детей Пыхьяской префектуры по номеру 5301 9938.

За семь месяцев этого года в Таллинне и Харьюмаа полиция и прокуратура отправили в суд 20 уголовных делопроизводств, в ходе ведения которых было установлено 53 ребенка в возрасте младше 14 лет, в отношении которых были совершены преступления сексуального характера. Это больше, чем за весь 2016 год. По слова Реймо Райвета, это стало результатом активной работы полиции и сотрудничества с жителями. "При раскрытии таких преступлений всегда важен любой фрагмент информации, который мы получаем от населения", — добавил капитан полиции Райвет.