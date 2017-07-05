Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в преступлениях против личности

У полиция есть основания считать, что жертвами подозреваемого в насильственных преступлениях 23-летнего Сийма стали несколько человек, которые до сих пор не дали о себе знать.

Изображенного на фотографии 23-летнего Сийма задержали работники службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры в июне этого года. Его подозревают в нескольких насильственных преступлениях.

Ранее наказанный за преступления против личности мужчина подозревается в нескольких тяжких нарушениях общественного порядка, когда словесные конфликты зачастую переходили в физические драки. Согласно собранной во время предварительного следствия информации, насильственные преступления мужчина совершил осенью 2016 года и весной этого года в Таллинне. У следователей есть основания считать, что жертвами мужчины могли стать и другие люди, которые до сих пор не дали о себе знать.

Мужчина арестован по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и решению суда.

Полиция просит всех пострадавших или людей, у которых есть информация о возможных преступлениях мужчины, сообщить об этом по телефону криминального бюро Пыхьяской префектуры 612 4449.