Полиция ищет жертв мужчины, которого подозревают в сексуальных преступлениях против детей





Мужчина, который ранее наказывался за подобные преступления, был взят под стражу с разрешения суда.

У полицейских есть основание полагать, что число жертв этого мужчины может быть больше. Жертв мужчина искал, в основном, в социальных сетях, том числе и русскоязычных. Если у кого-то есть подозрения, что ваш ребенок мог общаться с этим мужчиной, или у кого-то есть к этому мужчине претензии, просим об этом сообщить по номеру Центра тревоги 112, в полицию по номеру 53069479 либо написать по адресу louna.lastekaitse@list.politsei.ee.