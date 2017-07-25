Полиция ищет ушедшего из дома призрения 59-летнего Вячеслава

Йыхвиская полиция просит помощи в выяснении местонахождения 59-летнего Вячеслава, который 24 июля ушел из дома призрения в волости Мяэтагузе и до сих пор не вернулся.

Вячеслав ушел из дома призрения вчера около 14 часов. Мужчина из Таллинна, и у полиции есть основания считать, что он мог направиться в столицу. Полиция искала мужчину в ближайших окрестностях дома призрения и на шоссе, но поиски не принесли результатов. Его описание передано полицейским патрулям как в Идаской префектуре, так и в Пыхьяской префектуре.

У Вячеслава с собой мобильный телефон, но он выключен. Поэтому невозможно с ним связаться и позиционировать его местонахождение. По сведениям полиции, из-за своего состояния здоровья мужчина может неадекватно воспринимать окружающее.

Уходя, мужчина был одет в синюю спортивную куртку Puma и серые спортивные штаны, на голове черная кепка. Вячеслав носит очки, и у него на голове могут быть белые наушники. Рост мужчины — 170 см, он среднего телосложения, у него короткие седые волосы.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках Вячеслава, просят сообщить об этом по короткому номеру 112.