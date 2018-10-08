Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне, в котором пострадал подросток
Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Лаагри в Таллинне, когда у остановки Вана-Пяэскюла на Пярнуском шоссе пострадала 15-летняя девушка.
Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Лаагри в Таллинне, когда у остановки Вана-Пяэскюла на Пярнуском шоссе пострадала 15-летняя девушка.
Инцидент произошел в 13:45. Согласно первоначальным данным, 15-летняя девушка пересекала дорогу на велосипеде, когда на нее наехал передвигавшийся в сторону Лаагри автобус. В результате столкновения с автобусом девушка получила травмы.
Полиция проси тсвидетелей позвонить по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.
Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Finantsarvestuse spetsialist
FINANTSINSPEKTSIOON
Tähtaeg: 21.10.2018
Infoturbe analüütik ja projektijuht
SECURITY SOFTWARE OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 13.10.2018
Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.