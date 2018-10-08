Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне, в котором пострадал подросток

Инцидент произошел в 13:45. Согласно первоначальным данным, 15-летняя девушка пересекала дорогу на велосипеде, когда на нее наехал передвигавшийся в сторону Лаагри автобус. В результате столкновения с автобусом девушка получила травмы.

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