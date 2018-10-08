08.10.2018, 16:37

Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне, в котором пострадал подросток


rus.delfi.ee
EST 1
Vägivald
Foto: Tanel Meos

Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Лаагри в Таллинне, когда у остановки Вана-Пяэскюла на Пярнуском шоссе пострадала 15-летняя девушка.

Инцидент произошел в 13:45. Согласно первоначальным данным, 15-летняя девушка пересекала дорогу на велосипеде, когда на нее наехал передвигавшийся в сторону Лаагри автобус. В результате столкновения с автобусом девушка получила травмы.

Полиция проси тсвидетелей позвонить по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.

Tallinn Hockey weekend
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