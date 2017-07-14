Полиция ищет свидетелей ДТП в Пярну

Вчера, 13 июля, около 16:10 в Пярну, на регулируемом перекрестке улиц Папинийду и Паэ неизвестный автомобиль темного цвета наехал на 52-летнюю женщину и скрылся с места ДТП в сторону улицы Паэ. По первоначальной информации, это мог быть внедорожник. Женщина сначала направилась домой, но позже обратилась за помощью в больницу.
Всех, кто стал очевидцем этого ДТП, и самого водителя просят связаться с Пярнуским отделением полиции, написав по адресу toomas.viltok@politsei.ee, или позвонить по телефону 612 3000.
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