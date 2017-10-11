Полиция ищет свидетелей ДТП в Нарве

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Во вторник, 11 октября, с 7.40 до 12 часов в Нарве на парковке у спортивного стадиона на ул. Харидусе произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen. Водитель скрылся с места происшествия.