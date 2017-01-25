Полиция ищет свидетелей ДТП в Ласнамяэ

В понедельник, 23 января, в 16:19 в Ласнамяэ на перекрестке Мустакиви теэ и ул. Тяхесаю произошло ДТП: автомобиль Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем серого цвета, который, по первоначальным данным, мог быть марки Mercedes-Benz.

Автомобиль серого цвета скрылся с места происшествия, не останавливаясь.

Volkswagen Golf двигался по Мустакиви теэ в сторону Петербури теэ и автомобиль серого цвета выехал с улицы Тяхесаю на Мустакиви теэ также в сторону Петербури теэ.

Люди в ДТП, к счастью, не пострадали. Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, полиция просит позвонить по номеру 612 5630 либо на инфотелефон полиции 612 3000 или написать письмо на адресу э-почты pohja.lmt@politsei.ee.