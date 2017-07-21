Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок

В пятницу, 21 июля, около 12:30 в Нымме произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей.

Автомобиль Honda Civic, за рулем которого был 74-летний мужчина, двигался по Вабадузе пуйестеэ со стороны улицы Тяхе в сторону Лаагри. ДТП произошло у перекрестка Вабадузе пуйестеэ и улицы Хийу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

10-летний мальчик получил удар от машины, его доставили в больницу.

По первоначальным данным, для автомобиля горел зеленый свет. Водитель был трезв, и у него есть действующее право на управление автомобилем.

Свидетелей этого ДТП, а также проезжавших мимо водителей, у которых есть запись видеорегистратора, просим связаться с полицией по номеру 612 3000 или написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.