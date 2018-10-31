31.10.2018, 12:28

Полиция ищет свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве, в котором под колесами грузовика погибла девушка

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rus.delfi.ee
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Ahtme
AhtmeFoto: Delfi lugeja

В понедельник, 29 октября, около 11 часов в Кохтла-Ярве в части города Ахтме на перекрестке ул. Сыпрузе и Тервизе произошло трагическое ДТП, в котором погибла 20-лентяя женщина. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей.

По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Алины Решкиной, полицейские уже пообщались с двумя свидетелями этого ДТП, но любая дополнительная информация поможет расследованию.

"Большое спасибо людям, которые остались на месте ДТП и рассказали полиции о случившемся. Просим всех, у кого есть дополнительная информация об этом ДТП, позвонить на номер 504 4027 или написать по адресу alina.reskina@politsei.ee", — сказала следователь.

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