Полиция ищет свидетелей ДТП в Кохтла-Ярве, в котором под колесами грузовика погибла девушка

По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Алины Решкиной, полицейские уже пообщались с двумя свидетелями этого ДТП, но любая дополнительная информация поможет расследованию.

"Большое спасибо людям, которые остались на месте ДТП и рассказали полиции о случившемся. Просим всех, у кого есть дополнительная информация об этом ДТП, позвонить на номер 504 4027 или написать по адресу alina.reskina@politsei.ee", — сказала следователь.