Полиция ищет свидетелей ДТП с участием рейсового автобуса

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В этот вторник, 7 февраля, приблизительно в 18:30 на перекрестке Мустакиви теэ и Нарвского шоссе при совершении поворота налево столкнулись рейсовый автобус MAN и автомобиль Audi Q7. Люди в этом ДТП не пострадали.