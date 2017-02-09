09.02.2017, 15:00

Полиция ищет свидетелей ДТП с участием рейсового автобуса


rus.delfi.ee
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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

В этот вторник, 7 февраля, приблизительно в 18:30 на перекрестке Мустакиви теэ и Нарвского шоссе при совершении поворота налево столкнулись рейсовый автобус MAN и автомобиль Audi Q7. Люди в этом ДТП не пострадали.

Полиция просит помощи людей, ставших свидетелями этого ДТП, чтобы выяснить причину, по которой произошло столкновение двигавшихся в сторону улицы Катлери автобуса и автомобиля. Очевидцев ДТП просим позвонить по инфотелефу 612 3000 или написать письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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