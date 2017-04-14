Полиция ищет свидетелей ДТП на Сыпрузе пуйестеэ в Мустамяэ

Во вторник, 11 апреля в 8:40, произошло ДТП на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и улицы Сипельга. Между собой столкнулись зеленая легковушка Fiat Bravo и белый грузовой автомобиль Scania. Полиция просит помощи свидетелей.
Автомобили столкнулись, когда на светофоре Сыпрузе пуйестеэ загорелся зеленый свет. Показания водителей противоречивы.
Полиция просит всех возможных свидетелей инцидента позвонить по номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.
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