Полиция ищет свидетелей ДТП на Сыпрузе пуйестеэ в Мустамяэ

Valgusfoor Foto: Andres Putting

Во вторник, 11 апреля в 8:40, произошло ДТП на перекрестке Сыпрузе пуйестеэ и улицы Сипельга. Между собой столкнулись зеленая легковушка Fiat Bravo и белый грузовой автомобиль Scania. Полиция просит помощи свидетелей.