15.01.2018, 17:45

Полиция ищет свидетелей декабрьского ДТП в Ида-Вирумаа, в котором погиб мужчина

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rus.delfi.ee
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Avarii Tallinn-Narva mnt. 139km
Galerii: 19 pilti
Avarii Tallinn-Narva mnt. 139km Foto: AIN LIIVA

24 декабря 2017 года в деревне Пуртсе волости Люганузе на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Погиб 33-летний мужчина, водитель легкового автомобиля BMW.

ДТП произошло, когда двигавшийся в сторону Нарвы автомобиль BMW столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем с латвийскими регистрационным номером, за рулем которого находился мужчина 1952 года рождения.

С грузовиком и BMW в свою очередь столкнулись легковые автомобили Honda и Renault. С места происшествия скорая доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомобиля Renault, мужчину 1974 года рождения. Пассажиров в BMW, Renault и грузовом автомобиле не было. Находившиеся в автомобиле Honda люди не пострадали.

На момент ДТП были сложные погодные условия и видимость была ограничена.

В связи с уголовным делопроизводством полиция просит всех, кто был свидетелем этого ДТП, связаться по электронной почте alina.reskina@politsei.ee или позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000.

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