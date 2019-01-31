Полиция ищет пропавшую в Таллинне 86-летнюю Зинаиду: у нее могут быть проблемы с памятью

У нее нет при себе мобильного телефона.

Полицейские проверили места, где Зинаида могла находиться, но поиски не принесли пока результата. Описание внешности женщины передано патрулям.

Рост Зинаиды примерно 165 см, она худощавого телосложения. При выходе из дома на ней было темное длинное пальто, черные сапоги, темная шапка и при себе черно-белая сумка. У женщины могут быть проблемы с памятью.

Всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, просят сообщить об этом по номеру 112.