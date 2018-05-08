Полиция ищет пропавшую в Пярнумаа 13-летнюю девочку

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 13-летней Верооники, которая 5 мая ушла из своего дома в поселке Тори, но до сих пор не вернулась туда.

Девочка 5 мая уехала из поселка Тори в Пярну и должна была к вечеру приехать обратно, но до сих пор не вернулась домой. Девочка и раньше надолго уходила из дома, однако тогда она давала о себе знать или ее находили у друзей. Сейчас полицейские патрули проверяют все известные адреса и места, где может находиться девочка.

Рост Верооники — примерно 160 см, она среднего телосложения, у нее длинные светлые волосы. В момент ухода из дома девочка была одета в розовую куртку и черные рваные на коленях джинсы, на ногах у нее были черные кроссовки Nike и на шее белый шарф.

Полиция просит всех, кто видел Вероонику или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 5352 4912 или позвонить на номер 112.