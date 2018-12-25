Полиция ищет пропавшую в Пайде 81-летнюю Лууле. Она может находиться и в Таллинне

Полиция получила сообщение об исчезновении Лууле вчера. В то же время, очевидно, что Лууле нет дома уже несколько дней. Во что была одета женщина, уходя из дома, неизвестно. Женщина также не пользуется мобильным телефоном.

Лууле принадлежит квартира в Таллинне на улице Каппели, которую полицейские проверили и в которой ее нет. Все-таки возможно, что женщина может находиться и в столице.

Полиция просит всех, кто видел женщину в течение последних дней или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.