Полиция ищет пропавшую в Пайде 81-летнюю Лууле. Она может находиться и в Таллинне(1)
Полиция ищет 81-летнюю Лууле, которая несколько дней назад ушла из своего дома в городе Пайде и не вернулась туда.
Полиция ищет 81-летнюю Лууле, которая несколько дней назад ушла из своего дома в городе Пайде и не вернулась туда.
Полиция получила сообщение об исчезновении Лууле вчера. В то же время, очевидно, что Лууле нет дома уже несколько дней. Во что была одета женщина, уходя из дома, неизвестно. Женщина также не пользуется мобильным телефоном.
Лууле принадлежит квартира в Таллинне на улице Каппели, которую полицейские проверили и в которой ее нет. Все-таки возможно, что женщина может находиться и в столице.
Полиция просит всех, кто видел женщину в течение последних дней или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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