25.12.2018, 18:50

Полиция ищет пропавшую в Пайде 81-летнюю Лууле. Она может находиться и в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Полиция ищет пропавшую в Пайде 81-летнюю Лууле. Она может находиться и в Таллинне
Politsei foto

Полиция ищет 81-летнюю Лууле, которая несколько дней назад ушла из своего дома в городе Пайде и не вернулась туда.

Полиция получила сообщение об исчезновении Лууле вчера. В то же время, очевидно, что Лууле нет дома уже несколько дней. Во что была одета женщина, уходя из дома, неизвестно. Женщина также не пользуется мобильным телефоном.

Лууле принадлежит квартира в Таллинне на улице Каппели, которую полицейские проверили и в которой ее нет. Все-таки возможно, что женщина может находиться и в столице.

Полиция просит всех, кто видел женщину в течение последних дней или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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