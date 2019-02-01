Полиция ищет пропавшую в Йыхви по дороге в школу 18-летнюю девушку

Телефон девушки отключен, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полицейские проверяют места, где Эвелин могла бы быть, но до сих пор найти её не удалось.

По имеющейся у стражей порядка информации, Эвелин может находиться как в Ида-Вирумаа, так и в Таллинне.

Рост девушки около 170 см, она худощавого телосложения, у нее темные волосы.

Когда Эвелин уходила из дому, на ней была темно-красная куртка, клетчатый шарф, черные брюки и розовые сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Эвелин или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 112.