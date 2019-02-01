Полиция ищет пропавшую в Йыхви по дороге в школу 18-летнюю девушку
Полиция ищет 18-летнюю Эвелин, которая в четверг утром вышла из своего дома в Йыхви и должна была отправиться в школу, но так там и не появилась.
Полиция ищет 18-летнюю Эвелин, которая в четверг утром вышла из своего дома в Йыхви и должна была отправиться в школу, но так там и не появилась.
Телефон девушки отключен, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Полицейские проверяют места, где Эвелин могла бы быть, но до сих пор найти её не удалось.
По имеющейся у стражей порядка информации, Эвелин может находиться как в Ида-Вирумаа, так и в Таллинне.
Рост девушки около 170 см, она худощавого телосложения, у нее темные волосы.
Когда Эвелин уходила из дому, на ней была темно-красная куртка, клетчатый шарф, черные брюки и розовые сапоги.
Полиция просит всех, кто видел Эвелин или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 112.
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