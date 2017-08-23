Полиция ищет пропавшего в Вырумаа 71-летнего Юлиуса

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 71-летнего Юлиуса, который вчера вечером ушел от своего друга в неизвестном направлении.

Находившийся в гостях у друга Юлиус вчера вечером неожиданно ушел с хутора в Вырумаа в волости Хаанья в деревне Кяэраку, ничего не сказав тамошнему хозяину. Свой автомобиль мужчина оставил во дворе у друга и ушел в неизвестном направлении. По сведениям полиции, у пожилого мужчины проблемы со здоровьем, поэтому он регулярно нуждается в лекарствах и без них может не справиться самостоятельно. Поэтому жизненно важно как можно быстрее найти мужчину.

Рост Юлиуса — примерно 175 см, он худощавого телосложения. У него короткие седые волосы, и он носит в ухе слуховой аппарат. В последний раз мужчина был одет в светло-серый рабочий полукомбинезон и красную рабочую куртку, на ногах у него были низкие коричневые сапоги со шнурками.

Всех, кто заметит соответствующего описанию мужчину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.