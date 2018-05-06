06.05.2018, 14:30

Полиция ищет пропавшего в Вырумаа 62-летнего Алара


rus.delfi.ee
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Полиция ищет пропавшего в Вырумаа 62-летнего Алара
PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 62-летнего Алара, который ушел из своего дома в деревне Куренурме в волости Выру.

Вчера вечером в полицию обратился обеспокоенный близкий родственник, который обнаружил, что 62-летний Алар ушел из своего дома в неизвестном направлении. По словам близких, у ушедшего из дома мужчины нет мобильного телефона, из-за чего с ним никак невозможно связаться.

Рост Алара — примерно 170 см, он худощавого телосложения и двигается с трудом. У него длинные волосы и длинная борода. Во что был одет мужчина, уходя из дома, неизвестно.

Полиция просит всех, кто видел Алара или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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