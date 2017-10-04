Полиция ищет пропавшего в Вырумаа 51-летнего Айвара

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 51-летнего Айвара, которого в последний раз видели вчера утром в волости Выру, когда он уезжал от своего дома на автомобиле.

Айвар уехал из своего дома 3 октября утром на красном Volkswagen Golf с регистрационным номером 215 AXV.

Телефон мужчины выключен, из-за чего с помощью позиционирования его местонахождение выяснить невозможно. Неизвестно, во что мог быть одет Айвар, уходя из дома.

Всех, кто после 3 октября видел изображенного на фотографии мужчину или Volkswagen Golf с номером 215 AXV, просят связаться с полицией по номеру 112.