12.04.2018, 20:00

Полиция ищет пропавшего в волости Валга 81-летнего Рейна


rus.delfi.ee
EST 1
Valga vallas kadunud Rein
Valga vallas kadunud ReinFoto: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 81-летнего Рейна.

Сегодня после полудня в 13:30 Рейн вместе со своей супругой был на кладбище в деревне Прийпалу волости Валга и в какой-то момент пошел развернуть автомобиль. На кладбище мужчина больше не вернулся, и до сих пор неизвестно, куда он направился. Мужчина уехал с кладбища на темно-синем Volkswagen Polo. Его мобильный телефон дома, поэтому с ним не могут связаться или выяснить его местонахождение.

По словам близких, пожилой мужчина из-за состояния своего здоровья и почтенного возраста не может адекватно воспринимать окружающее и ориентироваться в незнакомом месте. Пожилой мужчина пешком передвигается с большим трудом и пользуется костылем, который у него на всякий случай всегда есть в машине.

Регистрационный номер Volkswagen Polo — 504 TFN. Рейн был одет в красно-синюю пеструю куртку, брюки темного цвета и меховую шапку с козырьком. Рост Рейна — примерно 170 см, у него седоватые волосы.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины или соответствующего описанию автомобиля, просят сообщить об этом по номеру 112.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ежегодник КаПо и история одного рабства

12.04.2018
Сегодня, 12 апреля, был обнародован свежий ежегодник Полиции безопасности (КаПо). Также в этот день газета Eesti Päevaleht опубликовала историю мужчины, который много лет был рабом у одной эстонской семьи. Об этом и о многом другом читайте в нашей подборке новостей этого четверга.
Подробнее

Коррупционное дело TLT: директор службы автобусного движения Херкель покрывал Винка, а один из подозреваемых невиновен?

12.04.2018
Руководство Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) целых три раза обсуждала деятельность заместителя директора подразделения ремонта автобусов Яануса Винка. Согласно информации, директор службы автобусного движения Андрес Херкель защищал Винка и убеждал членов правления, что для обвинений нет оснований.
Подробнее



Семь вещей, которые вы могли не знать о Гагарине и его полете в космос

12.04.2018
В четверг, 12 апреля, со дня первого полета человека в космос исполняется 57 лет. Об этом полете и о первом космонавте Юрии Гагарине написано и сказано немало, но все же остаются и факты, известные не столь широко. Вот некоторые из них.
Подробнее

"Инсайт" на ETV+: Как обычное воровство топлива превратилось в вооруженный грабеж

12.04.2018
Каково это — стоять под дулом пистолета? Минувшей осенью в Юри произошла настоящая разборка из-за нескольких канистр с топливом. Четыре часа ожидания полиции закончились встречей с вооруженными людьми и страхом за свою жизнь. Программа журналистских расследований "Инсайт" на ETV+ рассказала, как развивалась и чем закончилась эта история.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €
-20% Meeste käekell Police PREDATOR PL.14685JS/04
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МНЕНИЕ: Должники и кредиторы — на чьей стороне государство?

12.04.2018
Уже на следующей неделе члены правовой комиссии Рийгикогу приступят к обсуждению возможных поправок к скандальному Кодексу об исполнительном производстве, чтобы пересмотреть сумму, которая должна оставаться на счету должника после взыскания долга.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: Российский телеканал показал, что в США в набор для выживания входит эстонская шоколадка

12.04.2018
Российский телеканал "Россия 24" в новостной передаче показал, как в США в преддверии возможной войны с Россией из-за Сирии люди запасаются наборами для выживания. Среди продуктов была одна очень знакомая шоколодка.
Подробнее


Маардуский боксер Павел Семенов проведет бой за чемпионский пояс

12.04.2018
21 апреля в Таллинне пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет 12-раундовый бой за вакантный чемпионский пояс WBA Continental в среднем весе между маардусцем Павлом Семеновым (22-8) и белорусом Николаем Веселовым (7-0).
Подробнее