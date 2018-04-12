Полиция ищет пропавшего в волости Валга 81-летнего Рейна

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 81-летнего Рейна.

Сегодня после полудня в 13:30 Рейн вместе со своей супругой был на кладбище в деревне Прийпалу волости Валга и в какой-то момент пошел развернуть автомобиль. На кладбище мужчина больше не вернулся, и до сих пор неизвестно, куда он направился. Мужчина уехал с кладбища на темно-синем Volkswagen Polo. Его мобильный телефон дома, поэтому с ним не могут связаться или выяснить его местонахождение.

По словам близких, пожилой мужчина из-за состояния своего здоровья и почтенного возраста не может адекватно воспринимать окружающее и ориентироваться в незнакомом месте. Пожилой мужчина пешком передвигается с большим трудом и пользуется костылем, который у него на всякий случай всегда есть в машине.

Регистрационный номер Volkswagen Polo — 504 TFN. Рейн был одет в красно-синюю пеструю куртку, брюки темного цвета и меховую шапку с козырьком. Рост Рейна — примерно 170 см, у него седоватые волосы.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины или соответствующего описанию автомобиля, просят сообщить об этом по номеру 112.