Полиция ищет пропавшего в Валгамаа 70-летнего Александера

70-летний Александер покинул пансионат Хелленурме в Валгамаа в субботу вечером и до сих пор не вернулся. Полиция просит помощи в его поиске.

У мужчины не было с собой телефона. Также у него нет родственников и друзей в Эстонии, к которым он мог бы пойти. Поиск в соседних деревнях и волостях пока не дал результатов.

Приметы: рост около 180 см, среднее телосложение, короткие седые волосы. На нем были надеты серая футболка и спортивные штаны.

Полиция просит всех, кто видел подходящего под описание мужчину, позвонить по номеру 112.