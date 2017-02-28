Полиция ищет пропавшего в Тартумаа Йоэля

Полиция ищет Йоэля, который пропал около недели назад в волости Мякса. Пропавший и раньше уходил из дома на долгое время.

Мужчину последний раз видели 18 февраля в деревне Каагвере в волости Мякса, когда он собирался пойти в магазин в Луунья, до куда в итоге так и не дошел. Обычно его путь пролегал по льду через реку Эмайыги, но к тому моменту лед на реке почти полностью растаял.

Лыунаская префектура сообщает, что сначала поиски Йоэля начали близкие и даже проплыли на лодке по реке, но не нашли его. Полиция и добровольцы также провели дополнительную поисковую операцию на реке Эмайыги и вокруг места жительства мужчины, но безрезультатно.

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Полиция отмечает, что мужчина мог внезапно сменить свои планы, и вместо магазина отправиться в другом направлении. Он уходит из дома на долгое время уже не первый раз.

Приметы Йоэля: рост около 175 см и рыжеватые волосы. Он был одет в темные штаны, синюю куртку с красно-серыми полосами и красно-черную шапку.

Если кто-то видел Йоэля или располагает информацией о его возможном местонахождении, полиция просит связаться с ними по номеру 730 8745 и 612 3000.