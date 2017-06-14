Полиция ищет пропавшего в Тартумаа 75-летнего Юло

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения ушедшего сегодня утром из своего дома в волости Юленурме Юло.

По словам близких Юло, мужчина ушел из дома в волости Юленурме в деревне Реола сегодня утром около 8:30 в неизвестном направлении. Уходя из дома, мужчина не взял с собой мобильный телефон, следовательно, невозможно с ним связаться или позиционировать его местонахождение. Также известно, что у Юло наблюдаются проблемы со здоровьем, из-за чего близкие забеспокоились.

Рост Юло — примерно 170 см, он полного телосложения, у него седые волосы. Уходя из дома, мужчина был одет в черные штаны и черную куртку, на ногах у него были темно-синие сандалии и на голове — зеленая кепка.

Полиция просит всех, кто видел Юло или владеет информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.