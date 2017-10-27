Полиция ищет пропавшего в Тарту 11-летнего Янека

11-летний Янек сегодня около 15 часов пошел играть во двор в Тарту на улице Нису, но некоторое время спустя мать не нашла его, и мальчик до сих пор не вернулся домой.
Мальчик с особыми потребностями и раньше, так же играя во дворе, терял ориентацию во времени и пространстве, но тогда его быстро находили.
На Янеке была сероватая куртка, синяя шапка, синие варежки. Если кто-то увидит такого мальчика, то следует учитывать, что на зов по имени он может не реагировать. Увидев описанного ребенка, сразу сообщите об этом по номеру 112.
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