Полиция ищет пропавшего в Таллинне в пятницу вечером Романа

В последний раз члены семьи связывались с Романом в пятницу вечером около 18 часов, когда мужчина беседовал с близкими по телефону и среди прочего сообщил, что находится поблизости от Järve keskus. Но на ночь мужчина к себе домой не вернулся, и с этого момента близкие также больше не могли связаться с мужчиной, потому что его мобильный телефон выключен.

Рост Романа — 175 см, он среднего телосложения. У него темные волосы и борода. Мужчина был одет в черную куртку Nike, черные спортивные штаны, на ногах темная обувь. При выходе из дома у мужчины был при себе компьютер в золотом чехле, вдобавок он может носить с сбой бордовый рюкзак.

Информация об исчезновении мужчины передана патрулям, и также проверено, не находится ли мужчина в какой-нибудь больнице. По словам членов семьи, мужчина обычно передвигается только на рейсовых автобусах, поэтому его описание передали также действующим в городе и уезде автобусным фирмам.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.