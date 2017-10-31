Полиция ищет пропавшего в Пярну 19-летнего Йоханнеса

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Пярну 19-летнего Йоханнеса, которого в последний раз видели в ночь на 29 октября, когда он покинул ночной клуб на улице Хоммику.

Телефон молодого человека выключен, а потому с ним невозможно связаться и установить его место нахождения.

Полицейские и близкие Йоханнеса проверили место его жительства в волости Сауга, а также больницы. Также молодого человека нет у известных друзей-знакомых.

Патрулям полиции и группе поиска OPEROG передано описание молодого мужчины. Его ищут в Пярну и окрестностях города.

Полиция просит людей, проживающих в центре Пярну и вблизи Таллиннского шоссе проверили при первой возможности свои здания, подсобные помещения, куда могут попасть посторонние люди.

Рост Йоханнеса — примерно 170 сантиметров, волосы — короткие, темнокоричневые, телосложение — среднее. Он может быть одет в черный джемпер с белыми полосками, светлые джинсы и темнокрасные тенниски.

Всех, кто видел Йоханнеса после 29 октября, или имеет другую информацию о его передвижении, возможном месте нахождения, просят позвонить по телефону 112.