Полиция ищет пропавшего на Сааремаа гражданина Финляндии — 68-летнего Ристо, который приехал отдыхать в Курессааре 3 мая.

Он пробыл несколько минут в гостинице и ушел в неизвестном направлении, и с этого времени мужчина не выходил на связь, пишет rus.err.ee.

Ристо был одет в синюю куртку и светлые брюки. Рост мужчины — 170 см, он среднего телосложения с короткими седыми волосами.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят позвонить по телефону 5348 9666 или 112.