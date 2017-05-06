06.05.2017, 19:43

Полиция ищет пропавшего на Сааремаа гражданина Финляндии


rus.delfi.ee
EST
Risto
RistoFoto: Politsei

Полиция ищет пропавшего на Сааремаа гражданина Финляндии — 68-летнего Ристо, который приехал отдыхать в Курессааре 3 мая.

Он пробыл несколько минут в гостинице и ушел в неизвестном направлении, и с этого времени мужчина не выходил на связь, пишет rus.err.ee.

Ристо был одет в синюю куртку и светлые брюки. Рост мужчины — 170 см, он среднего телосложения с короткими седыми волосами.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят позвонить по телефону 5348 9666 или 112.

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