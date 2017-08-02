Полиция ищет мужчину, который занимался самоудовлетворением в Meriton Spa

В начале июня, а именно в День защиты детей, в Таллинне в женской душевой Meriton Spa 16-летняя девушка столкнулась с онанистом.

Очевидно, вошедший на женскую половину через паровую баню мужчина удовлетворял себя рядом с девушкой, которая мылась под душем, пишет Eesti Ekspress.

Мать девушки, услышав о случившемся, сразу сообщила в полицию, которая побывала у них дома и взяла у ребенка показания.

"Последствия такого домогательства могут вызвать травму на всю жизнь", — сказала мать Ekspress. Ее дочь и так страдает от тревожных расстройств и глубокой депрессии, стоит на учете у детского психиатра и нуждалась в терапии.

Мать не понимает, как могут такие вещи происходить в четырехзвездочном отеле. "Инцидент произошел не на улице и не в парке, а в Meriton, где люди платят за то, чтобы получить безопасную и качественную услугу", — сказала она.

Мать оскорбилась, когда руководитель отдела спа Айни Сильдвеэ констатировала в телефонном разговоре, что "конечно, случается". Позднее отвечая на письмо матери, Сильдвеэ пояснила: "К сожалению, среди нас находятся люди с неподходящими влечениями, но они не приходят, так сказать, "с отметиной на лбу". В случае водного и банного центра речь идет о полуобщественном помещении, куда могут входить все купившие билет люди".

Ekspress Сильдвеэ сказала, что она не дает комментариев, потому что полиция расследует дело.

Это не единственный подобный случай. Посетитель спортклуба Meriton Spa сообщил Ekspress, что однажды видел в паровой бане, как один мужчина удовлетворял себя. "И поскольку моя подруга — сексуальная художница — тоже посещает это место, и с ней, наверное, даже неоднократно случалось то же самое, я склонен считать, что там концентрация извращенцев, пожалуй, выше средней. Эта общая для мужчин и женщин полутемная паровая баня, наверное, привлекает их", — выразил он мнение.

В полиции Ekspress сказали, что производство идет и свидетели допрошены. Подозреваемый в нарушении общественного порядка еще не пойман.

Расследование осложняет обстоятельство, что в банях, а также душевых и раздевалках водного центра нет камер наблюдения. Конечно, по этическим причинам.