Полиция ищет компанию подростков на роллерах, по вине которых пострадал мальчик

Rollerid Foto: Veiko Vares

29 июня около 22:30 компания подростков на роллерах ехала на 5 километре шоссе Тарту-Вильянди, где, проезжая мимо, повалили ехавшего на велосипеде мальчика. Мальчик упал и пострадал, сообщила Лыунаская префектура.