30.06.2017, 18:20

Полиция ищет компанию подростков на роллерах, по вине которых пострадал мальчик


rus.delfi.ee
EST
Avarii rolleriga
RolleridFoto: Veiko Vares

29 июня около 22:30 компания подростков на роллерах ехала на 5 километре шоссе Тарту-Вильянди, где, проезжая мимо, повалили ехавшего на велосипеде мальчика. Мальчик упал и пострадал, сообщила Лыунаская префектура.

Тех, кто видел в том районе подростков на роллерах или может дать другую информацию для их задержания, просят сообщить об этом в полицию по телефону 730 8814 или имейлу louna.ate@list.politsei.ee.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии