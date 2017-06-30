Полиция ищет компанию подростков на роллерах, по вине которых пострадал мальчик

29 июня около 22:30 компания подростков на роллерах ехала на 5 километре шоссе Тарту-Вильянди, где, проезжая мимо, повалили ехавшего на велосипеде мальчика. Мальчик упал и пострадал, сообщила Лыунаская префектура.
Тех, кто видел в том районе подростков на роллерах или может дать другую информацию для их задержания, просят сообщить об этом в полицию по телефону 730 8814 или имейлу louna.ate@list.politsei.ee.
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