Полиция ищет 35-летнюю Мариам: поехала из Нарвы в Таллинн и не вернулась

По словам близких, женщина должна была вернуться домой в пятницу, 25 января, но до сих пор не сделала этого. С пятницы выключен и ее мобильный телефон. По данным полиции, женщина не находится ни в одной из больниц.

Рост Мариам — 171 см, она среднего телосложения. У нее длинные русые волосы (прическа такая же, как на фотографии). Уходя из дома, женщина была одета в длинную черную куртку, на ногах черные сапоги, на голове вязаная белая шапка с помпоном, в руках черная сумка.

Всех, у кого есть информация о соответствующей описанию женщине, просят сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112 или следователю Нарвского отделения полиции по телефону 5196 7060.